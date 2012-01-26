Дефіцит ПФ у 2011 р. становив близько 19,5 млрд. грн. замість прогнозованих 17,8

Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2011 року становив близько 19,5 млрд. грн., що приблизно на 1,7 млрд. грн. більше очікуваного показника в 17,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО. «У 2011 році ми планували 17,8 млрд. грн. Одержали 19 приблизно з половиною мільярдів гривень», - сказав С.ТИГИПКО. При цьому він відзначив, що в цю суму дефіциту не входить 6,1 млрд. грн. виплат, проведених за рішенням судів. «Це те (19,5 млрд. грн. – УНІАН), що ми одержали за соціальною пенсійною частиною. Я не відношу сюди рішення судів. Тому що рішення судів - це проблема не бюджету пенсійного фонду, це проблема держави. Отже ці 6,1 млрд. я сюди не відношу», - сказав С.ТИГИПКО.

Він також повідомив, що в 2012 році дефіцит Пенсійного фонду планується у розмірі 9,5 млрд. грн.

При цьому він відзначив, що у разі ухвалення низки законодавчих змін, зокрема, введення податку на розкіш, і врегулювання роботи з офшорними зонами розмір дефіциту ПФ може бути скорочено майже на 2,8 млрд. грн.

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