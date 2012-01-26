Підприємці заявляють про збільшення податкового тиску після запровадження закону про «спрощенців»

Малі підприємці заявляють про збільшення податкового тиску і поля для корупції після набуття чинності закону про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив координатор громадського руху «Вільний простір» Олександр СУПРУНЮК. Так, за його словами, якщо раніше підприємці сплачували 200 грн. єдиного податку, то на сьогодні цю суму збільшено. До цього треба додати сплату єдиного внеску - близько 360 грн. на сьогодні.

«Тепер виходить, що, крім того, що збільшується фінансовий тиск, так ще збільшується бюрократичний тиск (з веденням журналів доходів - УНІАН).

Крім того, упроваджені штрафи - це драконові штрафи. Якщо людина зробить невелику помилку, штраф по деяких позиціях до 17 тис. грн.», - сказав він.

Щодо третьої і четвертої груп «спрощенців», то для них введено ставку 5% податку або ж 3%, якщо підприємці за даними групами є платниками ПДВ. Тобто, це також є додатковим оподаткуванням, вважає О.СУПРУНЮК.

За словами заступника голови профспілки підприємців «Ніка» (м. Запоріжжя) Володимира КОЛЯКИ, у підприємців на сьогодні існують проблеми з веденням журналу обліку доходів, оскільки вони не завжди мають доступ до первинних документів на товар. «Дуже велика проблема щодо первинних документів, особливо у промислової групи, у тих, хто займається речами, тому що ми вже чули, що робиться на митниці, і документи з розмитнення… більшість йде через тінь, і не видаються. Природно, на великих оптових ринках наші підприємці не мають можливості одержати первинні документи», - сказав В.КОЛЯКА.

На його думку, таким чином збільшується поле для корупції.