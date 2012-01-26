Азаров особисто провів переговори з главою МВФ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ і директор-розпорядник МВФ Крістін ЛАГАРД сьогодні провели зустріч в Цюріху (Швейцарія) для обговорення економічної ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з повідомленням, були розглянуті ключові питання здійснення економічних реформ і заходи, необхідні для забезпечення сталого економічного розвитку України. Сторони домовилися про продовження активного діалогу команд експертів України та МВФ найближчим часом.

Нагадаємо, українську делегацію, яка 24 січня відбула до Вашингтона, на переговорах з МВФ очолив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, повідомили в управлінні комунікацій Міністерства фінансів України (вранці того ж дня Мінфін повідомив, що українську делегацію на переговорах очолив новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН).

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Докладніше читайте у статті "Двоголова" делегація, або Переговори з МВФ віддали "дебютантам"...

Переговори з МВФ: Україна «заблукала» у трьох буквах