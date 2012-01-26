Клименко: Податковий кодекс створить привабливі умови для польських інвесторів

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО впевнений, що Податковий кодекс створить привабливі умови для польських інвесторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це він заявив під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Польщі.

Він зокрема нагадав, що українське законодавство для стимулювання бізнес-клімату вводить зниження податкових ставок до 2014 року. Зокрема, податок на прибуток буде зменшено з 25% до 16%, ПДВ - з 20 до 17%. Крім того, деякі експортні операції будуть звільнені від ПДВ.

«Я впевнений, що для польських бізнесменів це стане фактором, який спонукає їх вкладати в Україну», - говорить О.КЛИМЕНКО.

Крім того, керівник податкового відомства повідомив, що минулого року підприємствам з польським капіталом в Україні було компенсовано 263 млн. грн. ПДВ, у тому числі 81 млн. грн. в автоматичному режимі. Ця сума перевищувала заявку польських бізнесменів.

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«Враховуючи загальну відповідальність наших країн щодо проведення Євро-2012, ми зацікавлені в тому, аби інвестори відчували себе комфортно. Тим більше, що в даному випадку мова йде про інвесторів, які складають основу економіки - про малий і середній бізнес», - сказав О.КЛИМЕНКО.