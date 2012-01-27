Вартість Олімпійських ігор у Лондоні вже в п'ять разів перевищує заявлену суму

Вартість Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році вже в п`ять разів перевищує суму, заявлену в 2005 році, коли Лондон виграв право на проведення ігор. Про це йдеться в розслідуванні Sky News.

Як стверджує Sky News, безпосередні витрати на Олімпіаду становлять £ 12 мільярдів, притому що заявлена ​​вартість ігор при подачі заявки на проведення спортивного заходу становила £ 2,37 мільярда.

Публічний сектор фінансування, який піде на забезпечення безпеки, ще в 2007 році зріс на £ 9,3 мільярда. Однак, як зазначає Sky News, з тих пір витрати на безпеку зросли ще на £ 2,4 мільярда. У цю суму, крім іншого, увійшли додаткові витрати на антидопінгові перевірки, церемонію запалювання олімпійського вогню, а також виплати страйкуючим робітникам підземки.

Проте в £ 12 мільярдах неврахованими залишилися витрати на антитерористичні заходи (які, ймовірно, обійдуться в £ 1,1 мільярда) і перекидання поліції в Лондон з інших частин Великобританії. Ще £ 4,4 мільярда планується витратити на роботу спецслужб. Крім того, в 6,5 мільярда обійдуться зміни в роботі транспортних систем міста.

Таким чином, фінальна вартість Олімпіади з усіма витратами досягає £ 24 мільярдів, передає «Газета.Ru» з посиланням на Sky News.