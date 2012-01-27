Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0350/8,0390 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0350/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2643/47, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5280/10,5350. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3110/12 (четвер — 1,3124/26).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.