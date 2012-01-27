НБУ знизив вимоги за розміром регулятивного капіталу для отримання валютної ліцензії

Національний банк Україна (НБУ) вирішив знизити з 180 млн. грн. до 120 млн. грн. вимоги до розміру регулятивного капіталу під час отримання банками генеральної валютної ліцензії.

Про це йдеться в постанові Нацбанку № 464 від 22 грудня 2011 року (реєстрація в Мін`юсті 10 січня 2012 року), яку оприлюднено в системі «Ліга: Закон». Документом вносяться зміни до Положення про порядок надання банкам та філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, які набувають чинності з дня офіційної публікації.

«Банкам буде видаватися генеральна ліцензія за умови, що розмір їх регулятивного капіталу не менше, ніж встановлений нормативними правовими актами Нацбанку мінімальний розмір регулятивного капіталу», - йдеться в поясненні регулятора до прийнятого документу.

Нацбанк також передбачив право відмовити банку у видачі генеральної ліцензії у разі отримання від Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС і Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ негативного висновку про те, що генеральна ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних цілей.

Також виключено положення, яким встановлювалися спеціальні вимоги до банків для отримання ними права на здійснення операцій з розміщення, залучення, торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на міжнародних ринках.