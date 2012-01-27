За підсумками перереєстрації підприємців «спрощенку» обрали 1,1 млн. осіб

За підсумками кампанії з перереєстрації підприємців спрощену модель оподаткування обрали 1,089 млн. осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це повідомив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО під час колегії податкової служби.

За його словами, порівняно з минулим роком, кількість фізичних осіб-підприємців дещо збільшилася. Зокрема, в 2011 році в Україні налічувалося близько 1 млн. представників малого бізнесу.

В останній день подачі заяв на застосування спрощеної системи оподаткування податкові інспекції відвідали 50 тис. платників податків.

«25 січня ми стежили за ситуацією як у режимі онлайн-моніторингу, так і здійснювали виїзний контроль, спілкувалися з підприємцями. Аналіз цього масиву інформації дозволяє нам упевнено говорити, що процес перереєстрації «спрощенців» завершено успішно», - сказав голова ДПСУ.

Зокрема, майже 60% підприємців (643,6 тис.) при реєстрації за новими правилами обрали другу категорію, яка передбачає ведення малого бізнесу з обсягом доходу до 1 млн. грн. на рік і дозволяє наймати до 10 працівників.

Перша група налічує 256 тис. «спрощенців». Ці підприємці займатимуться роздрібним продажем товарів на ринках і побутовим обслуговуванням населення, й зароблятимуть на цьому до 150 тис. грн. щорічно.

Понад 189 тис. платників податків, які матимуть обсяг доходу не більше 3 млн. грн. і надаватимуть до 20 робочих місць, працюватимуть за третьою групою.

На загальній системі оподаткування здійснюватимуть свою діяльність 1,3 млн. фізичних осіб-підприємців (у тому числі й деякі з тих, хто раніше користувався спрощеною системою оподаткування).

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