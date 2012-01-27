Інфляція в Україні в січні становитиме, приблизно, 0,3% - Азаров

В Україні інфляція за підсумками січня становитиме, приблизно, 0,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час свого виступу з відкритою лекцією для студентів Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

«Закінчується січень, інфляція буде, приблизно, 0,3%», - сказав він.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні у грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Інфляція в Україні у січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%.

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