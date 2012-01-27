Середня зарплата в грудні збільшилася на 12% - до 3054 грн. Дані Держстату

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, підвищилася на 12%, або на 327 грн., і на 1 січня 2012 року склала 3,054 тис. грн. У той же час порівняно з груднем 2010 року середня зарплата зросла на 16,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 січня ц.р. спостерігався в Києві – 4,819 тис. грн. (у грудні 2011 року середня зарплата зросла на 15,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 15,5%), а також у Донецькій області – 3,439 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 7,4%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,4%), Луганській, — 3,346 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 18,1%, порівняно з груднем 2010 року — на 27,2%) і Київській області – 3,245 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 13,6%, порівняно з груднем 2010 року — зростання на 22,6%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічено в Тернопільській області – 2,132 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 6,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 4,4%), Чернігівській, – 2,211 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 8%, порівняно з груднем 2010 року — на 13,3%) і Херсонській області – 2,274 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 10,8%, порівняно з груднем 2010 року — на 10,4%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в грудні 2011 року спостерігалося в усіх областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим.

Зокрема, на 1 січня ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,678 тис. грн. (у грудні 2011 року — зростання на 12,7%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,9%), у Вінницькій області – 2,396 тис. грн. (+8,7%; +16,2%), Волинській, — 2,292 тис. грн. (+10,4%; +14,9%), Дніпропетровській, — 3,064 тис. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирській, – 2,399 тис. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатській, – 2,494 тис. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорізькій, – 2,954 тис. грн. (+10%; +15,6%), Івано-Франківській, – 2,461 тис. грн. (+9,8%; +11%), Кіровоградській, – 2,414 тис. грн. (+8,4%; +17,1%), Львівській, – 2,533 тис. грн. (+10,1%; +12,5%), Миколаївській, – 2,848 тис. грн. (+13,7%; +13,4%), Одеській, – 2,822 тис. грн. (+14%; +16,8%), Полтавській, – 2,911 тис. грн. (+14,8%; +13,8%), Рівненській – 2,693 тис. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумській, – 2,474 тис. грн. (+9,7%; +15,5%), Харківській, – 2,798 тис. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницькій, – 2,39 тис. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкаській, – 2,479 тис. грн. (+10,6%; +20,1%), Чернівецькій області – 2,32 тис. грн. (+12,1%; +11,2%), у Севастополі — 2,974 тис. грн. (+15,8%; +9,7%).

За даними Держстату, розмір фонду оплати праці в січні-грудні 2011 року склав 342,575 млрд. грн., що на 15,3% більше, ніж у січні-грудні 2010 року.

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