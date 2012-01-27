Податківці в 2011 році перерахували до загального фонду держбюджету 185 млрд. грн.

Податківці за підсумками 2011 року перерахували до загального фонду державного бюджету 185 млрд. грн., план Міністерства фінансів з податкових надходженнях перевиконано на 2,7%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

"План зі збору платежів перевиконано на 4,8 млрд. грн. Ніякого тиску при цьому на бізнес не чинилося: 96% надходжень сплачено добровільно», - відзначив голова ДП Олександр КЛИМЕНКО.

До зведеного бюджету в 2011 році податківці переказали 266,4 млрд. грн., що в 1,3 раза більше, ніж за 2010 рік. До державного бюджету надійшло 192,1 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 74,3 млрд. грн.

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