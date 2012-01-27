Банки підбивають підсумки 2011 року

«Родовід Банк» в 2011 році скоротив збитки у 3 рази – до 1,4 млрд. грн.

«Родовід Банк» (м. Київ) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротив збитки в 3 рази – до 1,399 млрд. грн.

Про це сказано в квартальному звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» №16 від 27 січня.

Активи банку в 2011 році скоротилися на 14% і на 1 січня 2012 року становили 9,01 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 1,6%, до 4,37 млрд. грн., зобов`язання – на 42%, до 5,36 млрд. грн. Статутний капітал банку минулого року зріс на 47% - до 12,36 млрд. грн., власний капітал зріс у 3 рази - до 3,65 млрд. грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

30 березня 2011 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти було використано для проведення виплат вкладникам – фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

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Банк «Фінанси і кредит» скоротив збитки в 2,4 раза — до 79,163 млн. грн.

Банк «Фінанси і кредит» (Київ) у 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротив збитки в 2,4 раза — до 79,163 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 27 січня 2012 року.

Активи банку за звітний період скоротилися на 2% і на 1 січня 2011 року становили 22,007 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів зросли на 2%, до 19,186 млрд. грн., зобов`язання - на 4%, до 20,228 млрд. грн.

Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 2 млрд. грн., власний капітал скоротився на 4% - до 1,779 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Фінанси і кредит" заснований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку станом на 1 січня 2012 року, є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину ЖЕВАГО.

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«Ощадбанк Росії» одержав прибуток 257 млн. грн.

«Дочірній банк Ощадбанку Росії» (Київ) в 2011 році одержав чистий прибуток 257,081 млн. грн. у порівнянні зі збитком 1,479 млрд. грн. за 2010 рік.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 27 січня 2012 року.

Активи банку за звітний період зросли в 1,7 разу і на 1 січня 2012 року становили 16,933 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – в 1,7 раза, до 15,360 млрд. грн., зобов`язання – в 1,7 раза, до 14,718 млрд. грн., статутний капітал — на 30%, до 2,993 млрд. грн., власний капітал - на 11%, до 1,215 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АТ «Ощадбанк Росії» (Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (Москва).

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«Сведбанк» одержав збиток 520,220 млн. грн.

«Сведбанк» (Київ) в 2011 році одержав збиток 520,220 млн. грн. у порівнянні з прибутком 80,895 млн. грн. в 2010 році.

Про це сказано у звіті, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 27 січня 2012 року.

Активи банку в звітному періоді зменшилися на 31% і на 1 січня 2012 року становили 8,420 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 44%, до 8,724 млрд. грн., зобов`язання - на 31%, до 7,466 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,441 млрд. грн., власний капітал скоротився на 35% - до 953,499 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сведбанк» (Київ) засноване в 1991 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

99,9998% акцій української кредитно-фінансової установи належать Swedbank (Швеція).

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ПУМБ збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн. грн.

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн. грн. Про це сказано в звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку за звітний період збільшилися на 24% і на 1 січня 2012 року становили 34,866 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 19,695 млрд. грн., зобов`язання - на 25%, до 30,836 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу на 1 січня 2012 р. склав 3,295 млрд. грн., власний капітал минулого року збільшився на 15% - до 4,030 млрд. грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і "Донгорбанку", що почався восени минулого року. Банки об`єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під об`єднаним брендом "Перший український міжнародний банк". У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання «Донгорбанку». Діяльність "Донгорбанку" як фінансової установи не здійснюється.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат АХМЕТОВ.