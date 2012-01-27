Зустріч з профспілками: Азаров про податки, газ, бензин, інвестиції...

Азаров пропонує обговорити можливість введення диференційованої шкали оподаткування доходів громадян

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ пропонує обговорити можливість введення диференційованої шкали оподаткування доходів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Ось зараз, можливо, настав час подумати про те, щоб при наддоходах встановити пропорційну шкалу оподаткування. Тобто заробляєш, приміром, більше 100 тис., навіщо платиш 15%? Заплати 30-35% або 40%. Давайте цю ідею максимально обговоримо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не виключив, що при введенні такої шкали громадяни не платитимуть такі податки.

Також М.АЗАРОВ пропонує обговорити можливість підвищення оподаткування при ввезенні дорогих автомобілів з-за кордону. «Скажімо, ввозиш автомобіль вартістю 100 тис., заплати потрійну ціну», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр констатував, що в Україні зростання заробітної плати відбувається повільно.

«Загалом, ось я ще раз подивився, - так, повільно ми нарощуємо свою заробітну плату», - сказав М.АЗАРОВ, відзначаючи при цьому, що зростання, проте, є.

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Азаров відзначає складність газових переговорів з Росією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає складність переговорів з Російською Федерацією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Ви, мабуть, знаєте, ведуться дуже складні переговори з росіянами. Вони вважають цей контракт - як МІЛЛЕР, глава «Газпрому», сказав - «залізобетонним». А чим пробивається залізобетон?.. Ось так ми зараз і підбираємо (чим би пробити – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про скорочення споживання газу і пошуку альтернативних джерел.

«Недавно відбулося засідання РНБО. Було прийняте принципове рішення піти на енергозбереження - скорочення споживання газу, альтернативні джерела палива і альтернативні джерела постачання. Ось це наша відповідь – перфоратор на залізобетонний контракт, який підписаний був у 2009 році», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку року Україна заявила про намір купити в 2012 році в РФ лише 27 мільярдів кубометрів газу із законтрактованих 52 мільярдів, що російська влада вважає порушенням договору і заявляє, що українці, за контрактом, у будь-якому разі мають заплатити за 33 мільярди кубометрів газу: через умову "бери або плати".

Українська влада планує обмежити закупівлю газу з Росії через його дуже високу ціну, яка в першому кварталі ц.р. порівняно з першим кварталом минулого року зросла на більш ніж 50% - до 415 доларів за тисячу кубометрів.

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Азаров критикує підприємства хімпрому за перевищення внутрішніх цін продукції над експортними

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ критикує підприємства хімічної промисловості за ціни на їх продукцію на внутрішньому ринку, які перевищують експортні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Давайте по хіміках подивимося. Ви реалізуєте добрива на внутрішньому ринку по 400 дол. за тонну, а на експорт продаєте по 300 дол., а Росія нам поставляє по 270 дол. Як я можу примусити аграрія купувати по 400 дол. у себе і не купувати у росіян?», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що є механізм обмеження імпорту продукції хімпрому, проте уряд не застосовує відповідних заходів. «Хоча у нас є угоди, але я б знайшов як, скажімо, обмежити імпорт, але тоді треба думати про відповідну політику», - сказав М.АЗАРОВ.

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В Україні немає умов для залучення іноземного капіталу - Азаров

В Україні немає умов для залучення іноземного капіталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на сьогоднішній зустрічі з профспілковими організаціями.

«Чому гроші з України в офшори йдуть? Тому що тут створено такі умови оподаткування, за яких вигідніше транзакцію проводити через офшорні зони», - зазначив прем`єр-міністр.

За його словами, Україну не можна зробити офшорною територією, оскільки в неї є соціальні та інші зобов`язання перед громадянами.

«Але створити в Україні сприятливі умови з тим, щоб наш капітал спокійно почувався в нашій країні - ось це наше перспективне й головне завдання. Коли ми це зробимо, ми отримаємо колосальний приплив інвестицій. Поки, на жаль, у нас немає такого клімату й умов, щоб капітал сюди приходив. Це великий наш недолік, наше велике недопрацювання», - резюмував М.АЗАРОВ.

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Азаров вважає невигідною переробку російської нафти на українських НПЗ при нинішньому вивізному миті з РФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає невигідною переробку російської нафти на українських нафтопереробних заводах при нинішньому вивізному миті на нафту з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні, 27 січня, під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Якби росіяни знизили, приміром, експортне мито, ціна на нафту була б нижчою, значить вигідно було б у нас переробляти нафту - на наших нафтопереробних заводах. А от при такій ціновій політиці нашого партнера, на жаль, невигідно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що на сьогоднішній день при існуючих цінах на нафту невигідно переробляти її на вітчизняних нафтопереробних заводах. «Ось скажіть, якщо росіяни зараз експортне мито на нафту беруть приблизно понад 500 доларів на тонні, та сама нафта коштує десь 620 приблизно плюс податки і транспорт. У що обійдеться цей бензин при переробці його на нашому заводі. Він буде дорожчий, ніж завезений бензин із Білорусі, Литви й т.д. », - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські НПЗ, за оперативними даними, в 2011 році скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9255 млн. тонн.

У 2011 році українські НПЗ переробили 9049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.

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