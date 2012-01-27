Долар на міжбанку сьогодні подешевшав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0350/8,0390, на 12:00 звузився спред 8,0360/8,0385. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0340/8,0380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/0,2647, на 12:00 ціни піднялися до 0,2647/0,2651. На момент закриття ціни досягли максимуму 0,2654/0,2658. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,2400 (-0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3080/1,3160.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5280/10,5350, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5460/10,5550. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5575/10,5690.