Трудові мігранти у 2011 році задекларували 1,3 млрд. грн. доходів - ДПСУ

Українські трудові мігранти за підсумками 2011 року задекларували 1,3 млрд. грн. доходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), дві третини від цієї суми було офіційно зароблено українцями в Росії, решта - в країнах Західної Європи й США.

Завдяки залученню трудових мігрантів до декларування до бюджету України було перераховано майже 150 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Фахівці податкової служби звертають увагу, що громадяни, які отримували доходи за межами України в 2011 році, зобов`язані відповідно до вимог Податкового кодексу подати декларацію в податкові органи за місцем реєстрації й сплатити відповідний податок до бюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Трудові мігранти щорічно переказують до України близько 2 млрд євро - експерт

За межами України працює 6,5 млн. мігрантів, що становить понад 14% населення – МОМ