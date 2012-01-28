Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг п’яти країн єврозони.

Як повідомляє тижневик "Дзеркало тижня. Україна", рейтинги впали в Італії, Іспанії, Бельгії, Словенії та Кіпру.

Уникнути рейтингової кари вдалося лише Ірландії: рейтинг цієї держави підтверджено на рівні ВВВ+ з «негативним» прогнозом.

Довгостроковий кредитний рейтинг Італії знижено з А + до А-, Бельгії - з АА + до АА, Іспанії і Словенії - з АА-до А, Кіпру - з BBB до BBB-. Прогноз за всіма рейтингами - «негативний».

Таким чином, агентство Fitch дотрималося своєї обіцянки: ще в грудні 2011 року рейтинги усіх цих держав були занесені до списку на перегляд з можливістю зниження. Fitch мотивувало своє рішення низкою факторів, що впливають на національні економіки. Зокрема, це відсутність чіткої програми реформування єврозони, яка дозволить подолати тривалу боргову кризу. Крім того, в агентстві відзначали, що для порятунку банківської системи державам доводиться залучати все більше ресурсів, що в свою чергу послаблює національні потенціали.

13 січня інше впливове агентство - Standard & Poor`s - зробило різні рейтингові зміни щодо 16 країн єврозони, знизивши, зокрема, на дві позиції довгострокові суверенні кредитні рейтинги Італії, Іспанії, Кіпру та Португалії. На один щабель S&P знизило аналогічні рейтинги Австрії, Мальти, Словаччини, Словенії і Франції.

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