На парламентські вибори не вистачає грошей

На парламентські вибори 2012 року законом про держвіний бюджет передбачено близько 800 млн. грн., проте, за розрахунками Центральної виборчої комісії, необхідноо 1,2 млрд. грн.

Про це тижневику "Дзеркало тижня. Україна" повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ. «Питання ще не закрите. Але все потрібно робити вчасно, зайвий поспіх тільки заважає. Якщо почну перейматися цим питанням прямо тепер, то є ризик, що на час внесення імовірних змін до бюджету про нас можуть забути. Хоча нині про голову ЦВК важко забути. У рік виборів зі мною починають вітатися навіть ті, хто раніше впритул не помічав», - сказав В.ШАПОВАЛ.

«Візьмуся за справу з 15 лютого. Щойно відчую, що бюджету загрожують зміни, піду по добре відомому колу. Останнім у цьому колі, зрозуміло, буде Президент», - додав він.

В.ШАПОВАЛ переконаний, що навіть якщо скоротити видатки, коштів не вистачить.

«Про всяк випадок я, звісно, дав команду: вивчайте закон, дивіться, де можна заощадити. Проте є речі, від яких відмовитися неможливо. Наприклад, заробітна плата членів комісій - річ непорушна. Якщо бюджет виборів становитиме 800 млн., виплатити зарплатню ми не зможемо. Що це означає? Неминучі судові позови. До речі, ще й досі не проведено остаточного розрахунку з усіма членами комісій, котрі працювали на останніх місцевих виборах. І це дуже прикро», - наголосив голова ЦВК.

Парламентські вибори повинні відбутися у жовтні 2012 року. Відповідно до ухваленого 17 листопада 2011 року закону, вибори пройдуть за пропорційно-мажоритарною системою. Законом збільшено прохідний бар’єр для партій до 5% та заборонено участь блоків партій.