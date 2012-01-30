Росія послідовно намагається створити єдиний ринок зі своїми сусідами – Путін

Москва. Росія послідовно намагається створити єдиний ринок зі своїми сусідами. Про це йдеться в авторській статті прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА «Про наші економічні завдання», опублікованій сьогодні у газеті «Ведомости».

«Росія послідовно намагається створити єдиний ринок зі своїми сусідами. Ринок, де проникнення товарів і послуг не зустрічало б жодних перешкод, не стикалося б з невизначеністю умов», - пише В.ПУТІН.

За його словами, для розв’язання «проблеми капіталу» потрібно збільшити розмір внутрішнього ринку, що зробить його більш привабливим для прямих інвестицій.

Як наголосив російський прем`єр, вперше після розвалу СРСР перейшли від декларацій, від заяви намірів – до реальної інтеграції. За останні роки сформовано Митний союз, ЄЕП, зона вільної торгівлі СНД (відповідна угода не ратифікована і не набрала чинності - УНІАН), додав він.

В.ПУТІН відзначив, що відбувається гармонізація технічних регламентів, і при цьому Росія враховує інтереси партнерів, йдемо на компроміси, навіть поступки, «але дуже скоро ці поступки окупляться сторицею. Великий ринок ЄЕП підвищить конкурентоспроможність кожної з наших країн».

При цьому російський прем`єр визнав, що діловий клімат у країні, її привабливість для довгострокового приміщення капіталів все ще є незадовільними. Сьогодні бізнес, який працює в Росії, часто вважає за краще реєструвати власність і операції за кордоном, відзначив В.ПУТІН.

«Головна проблема - нестача прозорості і підконтрольності суспільству в роботі представників держави – від митних і податкових служб до судової і правоохоронної системи. Якщо називати речі своїми іменами, йдеться про системну корупцію», - підкреслив прем’єр РФ.

За його словами, розчистити поле для бізнесу, який готовий перемагати у чесній конкуренції, - це фундаментальне завдання, і його розв’язання лежить не в площині економічної політики.

«Ми маємо змінити саму державу, виконавчу і судову владу в Росії. Демонтувати звинувачувальну «зв`язку» правоохоронних, слідчих, прокурорських і суддівських органів. Виключити з кримінального законодавства всі рудименти радянської правосвідомості, всі зачіпки, які дозволяють робити з господарської суперечки кримінальну справу на одного з учасників», - вважає він.

В.ПУТІН навів приклад Казахстану, з яким РФ з 1 січня цього року перебуває в режимі Єдиного економічного простору. Зараз ця країна в цілому за умови для бізнесу, згідно з оцінками Світового банку, посідає 47-е місце, тоді як Росія - 120-е, наголосив глава уряду РФ.

«Необхідно змінити всю ідеологію державного контролю над діяльністю бізнесу, різко обмеживши ці функції. Нова стратегія має ґрунтуватися на «презумпції добросовісності» бізнесу - виходити з того, що створення умов для діяльності добросовісних підприємців більш важливе за можливі ризики, пов`язані з недобросовісною поведінкою», - вважає В.ПУТІН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Удар рублем, або Кому вигідна "русифікація" взаєморозрахунків з Росією?