Кабмін створив центральний офіс з обслуговування великих платників податків
11:30, 30 січня 2012Фінанси
2
Кабінет міністрів України створив центральний офіс з обслуговування великих платників податків.
Згідно з урядовою постановою №42(від 18 січня 2012 р.), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, цей офіс працюватиме як окружна податкова служба.
Офіс створено шляхом реорганізації спеціалізованої державної податкової інспекції з роботи із великими платниками податків Києва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:ДПСУ створила центральний офіс з обслуговування великих платників податків
Національний офіс з обслуговування великих платників податків дозволить знизити рівень корупції - експерт
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter