Кабмін створив центральний офіс з обслуговування великих платників податків

11:30, 30 січня 2012
Фінанси
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Кабінет міністрів України створив центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Згідно з урядовою постановою №42(від 18 січня 2012 р.), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, цей офіс працюватиме як окружна податкова служба.

Офіс створено шляхом реорганізації спеціалізованої державної податкової інспекції з роботи із великими платниками податків Києва.

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