Для обслуговування великих платників податків створено центральний офіс

Кабінет міністрів України створив центральний офіс з обслуговування великих платників податків. Згідно з урядовою постановою №42 (від 18 січня 2012 р.), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, цей офіс працюватиме як окружна податкова служба. Офіс створено шляхом реорганізації спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі із великими платниками податків Києва.

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