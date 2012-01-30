Зростання ВВП України в 2011 році становило 5,2% - Держстат
Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн. 314 млрд. грн.
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
При цьому наголошується, що зростання валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,6%, з урахуванням сезонного чинника - 0,6%
Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).
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