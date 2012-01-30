Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0340/8,0380 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0340/8,0380 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2642/0,2646, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5670/10,5740. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3153/1,3155 (п`ятниця – 1,3110/1,3112). У п`ятницю, 27 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

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