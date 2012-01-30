Білорусь продовжує лідирувати у зростанні цін в СНД і Європі

Мінськ. Білорусь вже кілька місяців залишається лідером серед низки країн СНД і Європи зі зростання споживчих цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі. «Зростання споживчих цін у Білорусі у грудні минулого року щодо листопада становило 2,3%. Тоді як в Болгарії, Іспанії, Норвегії, Естонії, Словаччині ціни зросли на 0,1%, Угорщині, Україні – на 0,2%, Казахстані – на 0,3%, Польщі, Росії, Чехії – на 0,4%, Туреччині – 0,6%, Німеччині – на 0,7%. Ціни знизилися в Ірландії – на 0,3% і Литві – на 0,2%. Не змінилися ціни в Латвії і Фінляндії», - зазначається в повідомленні Білстату.

Окрім цього, Білорусь залишалася у трійці лідерів і щодо зростання цін у грудні на продукти харчування і безалкогольні напої – 1,6%. У Туреччині і Чехії ціни піднялися більше – на 2%. Трохи піднялися ціни: у Болгарії, Угорщині – на 0,1%, у Казахстані, Україні, Естонії – на 0,2%, в Іспанії, Литві – на 0,3%, у Фінляндії – на 0,4%, Латвії – на 0,5%, Німеччині – на 0,6%, Росії – на 0,7%, Польщі – на 0,8%,

Білорусь також лідирує у зростанні цін у грудні на житлові послуги, електрику і газ з показником 1,2%. Житлово-комунальні послуги подорожчали також в Іспанії, Росії, Словаччині, Україні – на 0,1%, в Болгарії, Угорщині, Італії – на 0,2%, Казахстані – на 0,3%, Туреччині, Чехії – на 0,5%. На колишньому рівні ціни на ЖКП залишилися в Німеччині, Латвії, Естонії. Знизилися ціни в Ірландії – на 1,4%, Литві і Норвегії – на 0,3%.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2011 році зафіксовано найвищу інфляцію за останні десять років. За рік споживчі ціни в Білорусі збільшилися на 108,7%, зокрема за грудень – на 2,3%. Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку Білорусі, інфляція планувалася на рівні 7,5-8,5%. Продовольчі товари у грудні 2011 року подорожчали на 1,9% порівняно з листопадом, за рік ціни зросли на 125%.

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