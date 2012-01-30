55% "спрощенців" Дніпропетровської області вибрали для роботи другу групу

Більш ніж 42,3 тис., або 55% приватних підприємців Дніпропетровської області вибрали другу групу при перереєстрації для роботи за спрощеною системою оподаткування в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в Державній податковій адміністрації в області. Першу групу для себе вибрали більш як 14,3 тис. підприємців, третю (зі ставкою 5%) - понад 11,5 тис., зі ставкою податку 3% від доходу плюс ПДВ – 183 підприємця – фізичні особи.

Платниками єдиного податку четвертої групи зі ставкою 5% стали більш ніж 8 тис. юридичних осіб, зі ставкою податку 3% від доходу плюс ПДВ - 724 юридичні особи.

За інформацією ДПА, 25 січня в Дніпропетровській області завершено реєстрацію підприємців на умовах, передбачених Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності».

Число платників єдиного податку зросло відносно 2011 р. на 6% - до більш ніж 77,2 тис.