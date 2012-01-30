У Києві перереєструвалися 96 тис. «спрощенців»

У Києві перереєструвалися 96 тис. платників податків, які хочуть працювати за спрощеною системою оподаткування, зокрема: 81,3 тис. фізосіб і 14,8 тис. юросіб-«спрощенців».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

За словами голови ДПСУ в м. Київ Ірини НОСАЧЕВОЇ, це на 3,8 тис. платників податків більше, ніж очікувалося.

Більш ніж 51% підприємців столиці (41,7 тис.) вибрали другу категорію спрощеної системи оподаткування, що передбачає максимальний обсяг доходу до 1 млн. грн. на рік і дозволяє найняти до 10 працівників.

Для роботи за умовами першої групи зарєструвалися 7,8 тис. «спрощенців» (обсяг доходу до 150 тис. грн. на рік).

Майже 31,8 тис. платників податків працюватимуть за третьою групою — дохід до 3 млн. грн. і до 20 найманих працівників.

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