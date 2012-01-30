Мінськ. Білорусь поки що не готова до переходу на російський рубль.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні на прес-конференції заявила голова правління Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА.

«Сьогодні в Білорусі немає умов для виходу на єдину валюту, переходу на валюту саме російську», - відзначила голова Нацбанку Білорусі.

За її словами, Білорусь повинна спершу вирішити деякі внутрішні проблеми, а потім акуратно рухатися і до введення єдиної валюти.

«Я сподіваюся, що ми колись прийдемо до єдиної валюти», - сказала Н.ЄРМАКОВА.

Нагадаємо, днями прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що в питанні спільної валюти Росії і Білорусі не досягнуто домовленостей.

«Треба чесно сказати, що в економічній сфері ми з Білоруссю не змогли домовитися до тих ступенів інтеграції, яких би нам хотілося. Наприклад, ми не змогли домовитися з нашими білоруськими друзями щодо створення спільної валюти», - відзначив В.Путін.

Він додав, що білоруська сторона почала висувати умови, які неможливо реалізувати для російської економіки.

«Ми не можемо мати двох емісійних центрів, тобто банку, який друкує гроші і там і там», - наголосив В.Путін.

Довідка УНІАН. Білорусь планувала запровадити жорстку прив`язку курсу білоруського рубля до російського рубля з 1 липня 2004 року, що мало передувати переходу країни на російський рубль з 1 січня 2005 року. Проте в подальшому сторони погодилися з необхідністю відкласти цей крок до 1 січня 2006 року через несвоєчасну підготовку відповідних економічних умов.

У грудні 2008 року прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ ініціював прискорення переходу на російський рубль у взаємних розрахунках з Росією. «Прийшов час швидких рішень, якщо ми рішення ухвалюємо, то навіщо нам розраховуватися через американську банківську систему? Ще на початку кризи, на початку осені ініціатива використовувати російський рубль як регіональну валюту обговорювалася президентами наших країн», - сказав він.

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У Білорусі навесні з`явиться купюра номіналом 200 тис. білоруських рублів

У Білорусі весною 2012 року в обігу з`явиться нова купюра номіналом 200 тис. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це журналістів повідомила голова правління Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА.

«По тій роботі, яка у нас триває, ми бачимо, що навесні вона буде випущена», - заявила керівник Нацбанку Білорусі.

При цьому, за її словами, в Білорусі ведеться робота з вилучення з обігу купюр номіналом 10 і 20 білоруських рублів.

«Це поступовий процес, в ході якого вилучатимуться старі купюри і не випускатимуться нові. Але найголовніше – має відбутися відповідне округлення цін. Поки в Міністерстві економіки це питання офіційно не вирішене. Загалом процес вилучення з обігу купюр в Br10 і Br20 може зайняти рік або два», - відзначила Н.ЄРМАКОВА.

Довідка УНІАН. У травні 1994 року ухвалою Національного банку РБ єдиним платіжним засобом на території Білорусі визнано білоруський рубль, а в готівково-грошовому обігу – банкноти, що іменуються розрахунковими квитками.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь, 1 січня 2000 року було введено в обіг нові банкноти (квитки) номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 і 5000 рублів, в 2001 році – 10000 рублів, в 2002 році – 20000 і 50000 рублів, а в 2005 році – 100000 рублів.

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Нацбанк Білорусі, щоб не допустити різкого зміцнення білоруського рубля, змушений купувати валюту

Національний банк Білорусі у даний час змушений купувати іноземну валюту на біржовому ринку з метою недопущення різкого зміцнення білоруського рубля.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції голова правління Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА.

За її словами, пропозиція іноземної валюти на сьогоднішній день перевищує попит на неї.

«У грудні 2011 року вперше за декілька років суб`єкти господарювання стали чистими продавцями іноземної валюти, тоді як раніше спостерігалася стійка тенденція чистої покупки. Населення кожного місяця, починаючи з травня, продає валюти більше, ніж купує», - відзначила Н.Єрмакова.

Голова Нацбанку Білорусі вважає, що і надалі ситуація на валютному ринку залишатиметься сприятливою, а золотовалютні резерви збережуться на нинішньому рівні.

«Завдання мінімум – не допустити зниження золотовалютних резервів нижче за той рівень, який склався з початку року. Стабільність золотовалютних резервів в поточному році може бути забезпечена за рахунок досягнення позитивного зовнішньоторговельного балансу, а також продажу держвласності», - сказала Н.ЄРМАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року в Білорусі відбувся обвал національної валюти.

У травні 2011 року Національний банк Білорусі був змушений оголосити про девальвацію білоруського рубля на 55%. Протягом 2011 року білоруський рубель знецінився більш ніж на 70%.

Довідка УНІАН. До початку 2012 року золотовалютні резерви Білорусі досягли максимуму за всю історію їх формування і перевищили 7,9 млрд. дол. Різке збільшення золотовалютних резервів забезпечене за рахунок продажу в грудні 2011 року 50% акцій «Белтрансгазу» і отримання чергового транша кредиту з Антикризового фонду ЕврАзЕС.

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Білорусь у лютому обговорить з МВФ можливість залучення нового кредиту

Білорусь у лютому у рамках візиту експертів Міжнародного валютного фонду до Мінська має намір обговорити можливості залучення нового кредиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила журналістів голова правління Національного банку Білорусі Надія ЄРМАКОВА.

Вона відзначила, що клопотання Білорусі щодо нової програми зараз перебуває в МВФ.

«Ми не припиняємо переговори. Наше клопотання з приводу продовження кредитної програми є в МВФ, і ми в лютому на цю тему теж вестимемо розмову», - підкреслила Н.ЄРМАКОВА.

За її словами, Білорусь висунула пропозицію щодо рефінансування своєї заборгованості, яка є перед МВФ. Ця заборгованість оцінюється в 3,8 млрд. дол.

«Вона має погашатися, починаючи з невеликої суми в 2012 році, а потім і в 2013-му, 2014-му і 2015-му роках», - уточнила Н.ЄРМАКОВА.

У 2012 році Білорусь має направити на погашення зовнішнього держборгу більш як 1,6 млрд. доларів. У наступні два роки (2013–2014 рр.) щорічні платежі з погашення зовнішнього держборгу перевищать 3 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2009-2010 роках Білорусь одержала п`ять траншів кредиту МВФ за програмою стенд-бай. Загальна сума коштів, виділених фондом у рамках стабілізаційної програми, становила близько 3,46 млрд. дол.

31 травня 2011 року уряд і Нацбанк Білорусі направили до МВФ заявку на отримання чергового кредиту. У Мінську розраховують на отримання від 3 до 7 млрд. дол.

Окрім цього, Білорусь очікує на надходження чергових траншів кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС у розмірі 880 млн. дол.