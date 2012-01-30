ПФУ виплатив українцям за кордонам 1,28 млн. дол. і 971,8 тис. євро пенсії

Пенсійний фонд України (ПФУ) за підсумками 2011 року виплатив українцям, які проживають у 19 країнах світу, пенсії на суму 1,28 млн. дол. США і 971,83 тис. євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Крім того, минулого року пенсіонерам - громадянам інших країн, які проживають в Україні, виплачено пенсії на суму 2,277 млн. дол. і 342,06 тис. євро.

Від Пенсійного фонду Російської Федерації надійшло 65,72 млн. російських рублів українцям, які працювали в районах Крайньої Півночі і на територіях, прирівняних до них.

Також у 2011 році виплатили компенсації військовослужбовцям, які стали інвалідами, і членам сімей військовослужбовців, загиблих під час виконання обов`язків у складі миротворчих сил ООН, на суму 50 тис. дол. США.

Також, ПФУ завершив фінансування пенсій у січні 2012 року, всього на виплату пенсій і грошової допомоги було направлено 17,8 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду за підсумками 2011 року становив близько 19,5 млрд. грн., що приблизно на 1,7 млрд. грн. більше очікуваного показника в 17,8 млрд. грн.