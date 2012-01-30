Дефіцит держбюджету в 2011 році скоротився в 2,7 разу - до 23,5 млрд. грн.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротився в 2,7 разу - до 23,554 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, дефіцит держбюджету-2011 на 33%, або на 11,789 млрд. грн., менше показника граничного дефіциту, який було встановлено Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Доходи держбюджету в 2011 році становили 314,573 млрд. грн., що на 3,5% більше планового показника і на 30,7% більше надходжень в 2010 році. Зокрема, до загального фонду надійшло 265,823 млрд. грн., що на 3,3% більше планового показника і на 28,1% - надходжень в 2010 році.

Податкові надходження до держбюджету в 2011 році збільшилися на 56,8% і становили 261,605 млрд. грн., неподаткові - скоротилися на 24,6%, до 49,043 млрд. грн.

Витрати держбюджету в 2011 році становили 333,415 млрд. грн., що на 2,7% менше планового показника і на 29,826 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році. Зокрема, витрати загального фонду становили 287,288 млрд. грн., що на 3% менше планового показника і на 20,5% більше відповідного показника за 2010 рік.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету надійшло 2,289 млрд. грн., зокрема, до загального фонду - 652,1 млн. грн. За 2011 рік надано кредитів із держбюджету в сумі 7 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 126,5 млн. грн.

У 2011 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 45,628 млрд. грн., зокрема, за загальним фондом 44,852 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу становило 32,081 млрд. грн., зовнішнього боргу — 13,546 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснено в обсягу 80,655 млрд. грн., зокрема, до загального фонду — 71,048 млрд. грн. (зокрема випуск ОВДП на капіталізацію «Родовід банку» - 4 млрд. грн., «Ощадбанку» - 0,6 млрд. грн., «Укргазбанку» - 4,3 млрд. грн. і поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» в сумі 12,5 млрд. грн.). На внутрішньому ринку було залучено 53,404 млрд. грн., на зовнішньому ринку — 27,251 млрд. грн.

Від приватизації державного майна за 2011 рік до державного бюджету надійшло 11,480 млрд. грн., що на 14,8% більше запланованого показника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дефіцит бюджету за підсумками 2011 року становитиме 1,7%, держборг – 27,4% ВВП

Зростання ВВП України в 2011 році становило 5,2%