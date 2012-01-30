Міжбанк: закриття торгів - 8,0315/8,0350 грн./долар

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0340/8,0380, на 12:00 ціни знизилися - 8,0315/8,0335. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0315/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2642/0,2646, на 12:00 ціни знизилися до 0,2639/0,2643. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2640/0,2644.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4100 (+0,1700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3105/1,3230.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5670/10,5740, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5390/10,5480. На час торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5310/10,5415.