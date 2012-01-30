Національний стадіон у Варшаві обійдеться полякам майже в 500 млн. доларів

Варшава. Спорудження Національного стадіону (НС) у столиці Польщі, Варшаві, може обійтися польським платникам податків дорожче, ніж планувалося спочатку, але не перевищить суму в 500 млн. доларів (за поточним курсом 1USD=3,2 PLN).

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив голова правління створеної в 2007 році й відповідальної за спорудження стадіону компанії Narodowe centrum sportu (NCS) Рафал КАПЛЕР.

Він повідомив, що весь первинний бюджет проекту становить 625 млн. доларів, зазначивши, що польський уряд, який профінансував будівництво, повернув включений в цю вартість податок на додану вартість.

Р.КАПЛЕР повідомив, що спорудження самого стадіону без ПДВ коштувало 390 млн. доларів, а розбирання старого стадіону "Десятиліття", на місці якого було побудовано нову арену, і зміцнення будівельного майданчика коштувало ще близько 100 млн. доларів.

«Зміни системи футбольного поля, зміни, які попросила нас зробити UEFA, зміни в електричних мережах, зміни в кіосках, які ми зробили... Це коштуватиме ще кілька десятків (раніше не передбачених бюджетом) мільйонів злотих», - сказав він, не назвавши точну суму.

Співбесідник агентства відзначив, що на Національному стадіоні буде футбольне поле, яке підігрівається, замість передбаченого раніше звичайного традиційного покриття.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня відбулося урочисте відкриття Національного стадіону у Варшаві, який було побудовано в рамках підготовки Польщі до Євро-2012 і який є найбільшою футбольною ареною в країні, здатною вміщати 58 тисяч глядачів.

Національний стадіон - найдорожча футбольна арена серед 2, що споруджуються, і 1, що реконструюється, Польщею до Євро 2012 стадіонів: здатні вмістити більш як 40 тисяч глядачів об`єкти в Гданську, Познані та Вроцлаві коштували від близько 200 до 270 млн. доларів (за поточним курсом).

Загальна площа найбільшого в Польщі стадіону, який займає ділянку 18 га, становить більш як 200 тис. м. кв.

Польща почала будувати НС у 2008 році на місці стадіону «Десятиліття», що не використовувався за своїм призначенням з початку 80-х років і перетворився на початку 90-х на базар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

НСК "Олімпійський" вийде на самоокупність через два роки - Колесніков

Колесников: вартість реконструкції «Олімпійського» адекватна