Міжнародне рейтингове агентство Moody`s відкликало всі рейтинги «Укрсиббанку» (Харків) «з ділових причин».

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня ц. р. Moody`s підтвердило рейтинг «УкрСиббанку» за довгостроковими депозитами в національній валюті на рівні Ba2 з негативним прогнозом і рейтинг Аа1 за національною шкалою.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогоднішній день входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становить 42,235 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,066 млрд. грн., зобов`язання - 38,606 млрд. грн., статутний капітал - 7,512 млрд. грн., власний капітал - 3,629 млрд. грн.

Банк у січні-вересні 2011 року отримав збиток 1,395 млрд. грн.

Власниками істотної участі в банку є: BNP Paribas (84,99%) і Європейський банк реконструкції та розвитку (15%).

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