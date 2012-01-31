ДПА в Луганській області реорганізована в ДПС зі скороченням штату на 12%

Державна податкова адміністрація в Луганській області реорганізована в Державну податкову службузі скороченням штату на 450 чоловік, або на 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 30 січня заявив перший заступник голови ДПС у Луганській області Василь ПАПУ.

За його словами, офіційно податкова служба почне діяти з 1 лютого.

«Кількість інспекцій в області скоротилася з 22 до 20. І відбулося скорочення чисельності - як обласної податкової адміністрації, так і районних. Скорочення штату співробітників відбулося абсолютно «безболісно». Оптимізація штату відбулася за рахунок вакантних ставок, за рахунок співробітників, які пішли на пенсію. Крім цього, частина співробітників була переведена з одного місця роботи на інше», - зазначив В.ПАПУ.

Він також підкреслив, що під скорочення потрапили ті співробітники, котрі могли своєю поведінкою завдати шкоди іміджу податкової служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Клименко заявляє про плинність кадрів у податкових органах