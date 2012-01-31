Торги на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0310/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2647/51, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5750/10,5820. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3172/74 (понеділок — 1,3153/55).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.