Контролюючим органам хочуть повернути право на перевірки без попередження - Матчук

Кабінет міністрів України має намір повернути контролюючим органам право на проведення перевірок підприємств без попередження.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, незважаючи на всі переможні реляції влади про «формування та підтримку» малого і середнього підприємництва, за минулий рік з бізнесу пішло понад 245 тисяч підприємців, які припинили свою реєстрацію в Державній податковій службі України. За даними депутата, загалом за 2011 рік поставлено «сумний рекорд», бо різниця між кількістю підприємців, що припинили свою діяльність, та кількістю підприємців, які подали заяви на реєстрацію, склала 68,355 тис. осіб.

Однак цього року влада може обновити навіть це «сумнівне досягнення», попереджає В.МАТЧУК.

«По-перше, незважаючи на зменшення кількості підприємців, ДПСУ планує в нинішньому році збільшити надходження від спрощенців майже в два рази і довести загальну суму до 2 млрд. грн. Очевидно, що податківці можуть виконати такі збільшені зобов’язання лише за рахунок посилення тиску на бізнес», - переконаний депутат.

По-друге, наголошує В.МАТЧУК, влада вже почала працювати над створенням відповідного інструментарію. Як повідомив «нашоукраїнець», 18 січня до Верховної Ради від Кабінету міністрів надійшов законопроект №9733 з малоприкметною назвою «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки продукції». Однак саме цим законопроектом під прикриттям турботи про захист прав споживачів пропонується повернути контролюючим органам права на проведення перевірок підприємств без попередження.

«Декларацією таких своїх намірів та конкретними діями нинішня влада ще раз підтверджує, що вона є владою олігархічного капіталу, якому надає найбільші преференції за рахунок фактичного знищення малого підприємництва», - підкреслив В.МАТЧУК.