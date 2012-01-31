«ПриватБанк» у 2011 році збільшив чистий прибуток до 1,4 млрд. грн.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у 2011 р. у порівнянні з 2010 роком збільшило чистий прибуток на 4% – до 1 млрд. 425,816 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр»№ 18 від 31 січня 2012 року.

Активи банку в 2011 р. збільшилися на 28% і на 1 січня 2011 року сягнули 145,12 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 20,7%, до 122,9 млрд. грн., зобов`язання - на 26%, до 128,37 млрд. грн., статутний капітал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., власний капітал - на 41%, до 16,7 млрд. грн.

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Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 січня 2011 року Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,75% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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