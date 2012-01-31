НБУ створить фонд для реалізації стратегічних для держави інвестпроектів — джерело

Національний банк України має намір ініціювати створення фонду розвитку для забезпечення реалізації найважливіших для України інвестиційних проектів, перш за все в базових галузях економіки. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до керівництва НБУ.

Як портфельні інвестори фонду можуть виступити комерційні банки, іноземні фонди та інші структури, зацікавлені у фінансуванні найважливіших для України інвестиційних проектів, з включенням їх представників до складу ради з управління фондом.

При цьому джерело повідомило, що основними джерелами формування фонду стануть видані ліцензії на видобуток золота. Наразі розмір статутного капіталу фонду уточнюється.

Як відзначив співрозмовник агентства, фонд акумулюватиме державні та приватні кошти з метою здійснення фінансування найважливіших проектів в агропромисловому секторі, в будівництві, транспорті, сфері телекомунікацій, а також соціально-значущих державних проектів.

Залучення інвестицій здійснюватиметься НБУ займатиметься дорогоцінними металами. Депутати прийняли закони шляхом розміщення цінних паперів фонду. При цьому гарантується їх вільний обіг за підтримки Нацбанку. «Перевагою цих ЦП для інвесторів стануть як високі відсотки, так і 100-відсоткові гарантій, зумовлені специфікою статутного капіталу», - відзначило джерело.