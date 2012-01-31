Українські банки продовжують підбивати підсумки 2011 року

«Райффайзен Банк Аваль» збільшив чистий прибуток у 41 раз - до 30,7 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив чистий прибуток у 41 раз - до 30,655 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, активи банку скоротилися на 6,8% і на 1 січня 2012 року склали 51,347 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 2,7% - до 42,73 млрд. грн., зобов`язання - скоротилися на 7, 8%, до 44,88 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 3,003 млрд. грн., власний капітал збільшився на 0,5% - до 6,47 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група Райффайзен володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банк Аваль».

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«Укрсоцбанк» у 2011 р. скоротив чистий прибуток на 49% - до 14,85 млн. грн.

ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ) у 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротило чистий прибуток на 49% - до 14,853 млн. грн.

Про це сказно в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№18 від 31 січня т.г.).

Активи банку в 2011 році скоротилися на 3,4% і на 1 січня 2012 року становили 40,2 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,6%, до 37,25 млрд. грн., зобов`язання - на 4%, до 33,6 млрд. грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд. грн., власний капітал збільшився на 0,6% - до 6,6 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2012 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 26,2693%, опосередкована - 69,1456%.

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Банк «Форум» у 2011 р. скоротив збиток в 4,2 раза – до 777 млн. грн. Банк «Форум» (Київ) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротив збиток в 4,2 раза – до 777,209 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» №18 від 31 січня 2012 року.

Активи банку скоротилися на 25% і на 1 січня 2012 року становили 10,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 20%, до 11,32 млрд. грн., зобов`язання - на 32%, до 8,98 млрд. грн.

Статутний капітал банку збільшився на 34% - до 5,935 млрд. грн., власний капітал – на 95%, до 1,49 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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«Ощадбанк» в 2011 р. збільшив чистий прибуток на 15% – до 531 млн. грн. ПАТ «Ощадбанк» (м. Київ) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшило чистий прибуток на 15% – до 530,991 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№18 від 31 січня т.г.).

Активи банку в 2011 році збільшилися на 25% і на 1 січня 2012 року становили 73,97 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 31%, до 58,84 млрд. грн., зобов`язання - на 33%, до 56,32 млрд. грн., статутний капітал - на 4,3%, до 14,496 млрд. грн., власний капітал збільшився на 6% - до 17,65 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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«Ерсте Банк» в 2011 р. збільшив збиток на 28% – до 171,99 млн. грн. «Ерсте Банк» (Київ) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив збиток на 28% – до 171,992 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» №18 від 31 січня 2012 року.

Активи банку за 2011 р. збільшилися на 1,8% і на 1 січня 2012 року становили 10 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 4,7% – до 5,129 млрд. грн., зобов`язання зросли на 4%, до 8,79 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 1 млрд. 370,5 млн. грн., власний капітал скоротився на 12% – до 1,21 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстроване 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

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«ОТП Банк» в 2011 р. збільшив чистий прибуток на 3,2% – до 581,76 млн. грн. ПАТ «ОТП Банк» (м. Київ) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшило чистий прибуток на 3,2% – до 581,76 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№18 від 31 січня т.г.).

Активи банку за 2011 р. скоротилися на 7,7% і на 1 січня 2012 року становили 22,78 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 6%, до 20,14 млрд. грн., зобов`язання – на 9%, до 19,36 млрд. грн. Статутний капітал банку в 2011 р. залишався на рівні 2,868 млрд. грн., власний капітал зріс на 1% – до 3,43 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».

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