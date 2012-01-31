На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0310/8,0350, на 12:00 ціни знизилися - 8,0280/8,0305. На момент закриття торгів цінові рівні досягли низу 8,0270/8,0310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2647/51, на 12:00 ціни зросли - 0,2664/68. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2661/65. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,1464 (-0,2636).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3135/1,3210. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5750/10,5820, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5900/10,5990. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися - 10,5840/10,5950.