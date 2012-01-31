ДПСУ в січні відшкодувала 126 млн. грн. ПДВ малому бізнесу

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні 2012 року відшкодувала 390 компаніям, що мають залишки невідшкодованого податку на додану вартість до 1 млн. грн., ПДВ на суму 126 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це сьогодні, 31 січня, повідомив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«В цілому, ці компанії отримають 126 млн. грн. По регіонах найбільша частина цієї суми надійде на рахунки підприємців Києва (17,4 млн. грн.), Львова (10,4 млн.), Чернігівської (8,5 млн. грн.) і Закарпатської областей (7,1 млн. грн.)», - зазначив О.КЛИМЕНКО. «З різних джерел мені доводилося чути, що саме для малого і середнього бізнесу отримання відшкодування було величезною проблемою. Багато підприємців відразу записували ці борги в безнадійні, не чекаючи компенсації від держави. Керівництво податкової узяло це питання під особистий контроль. І ось результат», - сказав голова ДПСУ.

О.КЛИМЕНКО запевнив, що у подальшому добросовісні платники податків не матимуть проблем з проходженням процедури відшкодування ПДВ. «Звичайно, за умови, що до них не буде претензій з точки зору прозорості фінансових операцій», - зауважив він.

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