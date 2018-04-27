Гроші «на стовпах»: важке похмілля «легкого» кредиту...

Оголошеннями «Кредити фізособам: без довідок, без застави, без поручителя», «Кредити на все», «Кредити за 2 години» заліплені ліхтарні стовпи, зупинки транспорту, щити в під`їздах будинків.

Досить дивно виглядає така «спокуслива» реклама у період, коли на фінансовому ринку України поки нема мови про відновлення великомасштабного кредитування. Навпаки, банки останнім часом посилили політику надання позик населенню. Нерідко зараз відмовляють у кредиті за найменшого сумніву в надійності доходу та застави. Банки згодні видавати кредити фізичним особам, але тільки за високої платоспроможності. Занадто свіжі в пам`яті фінустанов кредиторські проблеми минулих років, а накопичені «неповернення» так і залишаються під великим питанням в плані погашення. На поточний момент банки більше націлені на роботу з юридичними особами. Звідси висновок - до оголошень «на стовпах» банки навряд чи мають відношення.

Хто ж тоді ці сміливці, готові давати в борг, не побоюючись залишитися «на бобах»? Як правило - ТОВ або ПП, формально займаються виробничою діяльністю, а аж ніяк не кредитуванням. Але оскільки кредити мають право надавати тільки банки або фінансові компанії, такого роду ТОВ або ПП видають позики. Відповідно до Цивільного кодексу, допускається укладання подібних договорів між різними особами. У свою чергу фізособи мають право брати гроші в борг у будь-якого, хто дає, в тому числі і у небанківських структур. Саме в рамках такого юридичного поля і працює механізм кредитування «на стовпах».

Не складно здогадатися, що ставки за «стовповими» кредитами не бувають низькими. Це - 30-36% за умови, що позичальник віддасть в заставу ліквідний актив. Якщо ж застави немає, то потрібно бути готовим до 5%, але за місяць, або до 60% за рік! Бувають кредити зі ставкою 120% річних і вище. В принципі, високі ставки - основа цього бізнесу.

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Дуже часто, аби не злякати потенційного клієнта, в кредитах «на стовпах» спеціально не вказують ставку, а тільки суму повернення з відсотків. Використовується хитрий метод: відсоток нараховується на всю суму кредиту плюс «бонус» за ризик. Є й більш хитромудрі варіанти, коли відсотки нараховуються на кредит за правилом «процент на процент». Всі ці ТОВ та ПП працюють за власними методиками, тому що не підкоряються ні НБУ, ні Держфінпослуг.

Може здатися, що ТОВ та ПП занадто ризикують і термін їхнього життя недовгий. Але не варто за них переживати. Даний бізнес має солідний захист і підтримку. «Кредитори», як правило, є дочірніми структурами колекторських компаній. Вони спочатку роблять ставку на те, що позичальник не буде погашати кредит. Тому в тексті боргового договору закладаються «принципи» для роботи колекторів. По-перше, обмовка, що позичальник згоден на передачу даних третім особам у разі неповернення боргу. По-друге, штрафні санкції за непогашення боргу становлять 1-3% на день, тобто, 365-1095% річних. Таким чином, зростаючі борги за кредитами «на стовпах» дозволяють колекторам отримати хороший дохід. Дуже часто після такого «активного співробітництва» позичальник вирішує розлучитися з частиною свого майна, або взяти знову позику, щоб погасити стару.

Що ж, не забувайте народну мудрість - безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)

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