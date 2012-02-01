Держборг Білорусі у 2011 році збільшився у 3,8 раза

Мінськ. Державний борг Білорусі на 1 січня 2012 року становив 144,134 трлн. білоруських рублів, збільшившись у 2011 році в 3,8 разу, зокрема на 15,9% за грудень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Згідно з даними Білстату, зовнішній держборг у рублевому еквіваленті збільшився в 3,85 разу за 12 місяців минулого року, зокрема на 8,6% за грудень, і становив на 1 січня 2012 року 111,888 трлн. рублів.

При цьому обсяг внутрішнього держборгу становив 32,246 трлн. рублів, збільшившись за рік у 3,5 разу, зокрема на 51,3% за грудень.

Довідка УНІАН. Згідно з офіційним курсом Нацбанку Білорусі, 1 долар США = 8 350,00 білоруських рублів

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