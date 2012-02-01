Світовий банк призначив нового директора в Україні, Білорусі та Молдові (фото)

Світовий банк призначив на посаду директора в Україні, Білорусі та Молдові пана Чімяо ФАНА (Mr. Qimiao Fan), повідомили УНІАН в прес-службі ВБ.

На цій посаді Ч.ФАН здійснюватиме нагляд за програмою Банку у трьох згаданих країнах і очолить команду фахівців Банку. Його повноваження набули чинності із сьогоднішнього дня. Ч.ФАН є громадянином Китаю.

Ч.ФАН змінив на цій посаді Мартіна РАЙЗЕРА, який займав її з 7 липня 2008 року. В січні 2012 року М.РАЙЗЕР був призначений Директором Світового банку в Туреччині.

Довідка УНІАН. Громадянин Китаю, пан Фан прийшов до Світового банку в 1991 році молодим спеціалістом. Згодом він працював економістом і старшим економістом в Росії і країнах СНД. Пан Фан пішов з Банку в січні 1998 року на роботу в приватному секторі, де обіймав різні керівні посади в Китаї до вересня 2002 року. Після повернення до Банку пан Фан очолив Програму поліпшення інвестиційного клімату в Інституті Світового банку. Його останнім призначенням була посада голови Представництва Світового банку в Камбоджі.

До приходу у Світовий банк Ч.ФАН працював науковим співробітником з питань економіки країн, що розвиваються і країн на етапі переходу до ринку в Лондонській школі економіки та з питань стратегічних досліджень в Інституті фінансів і економіки Цзянсі (Китай).

Ч.ФАН має вчений ступінь д-ра філософії в галузі економіки Бірмінгемського Університету (Великобританія), ступінь бакалавра в галузі економіки Інституту фінансів і економіки Цзянсі (Китай). Він широко публікувався з тематики міжнародної економіки, інвестиційного клімату та проблем економіки в умовах переходу до ринку.