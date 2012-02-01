Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 8,0280/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2640/44, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4890/10,4975. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3060/62 (вівторок — 1,3172/74).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.