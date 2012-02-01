НБУ почав процедуру ліквідації банку «Столиця»

Національний банк України своєю ухвалою №30 від 30 січня відкликав з 31 січня банківську ліцензію, а також ініціював процедуру ліквідації ПАТ «Банк «Столиця».

Про це сказано в листі НБУ комбанкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, з 31 січня припинено повноваження тимчасового адміністратора, правління (ради директорів), наглядової ради і зборів акціонерів ПАТ «Банк «Столиця».

Ліквідатором банку призначено службовця Національного банку – начальника відділу управління інспекції банків 1 і 2 груп Департаменту інспекції банків Генерального департаменту банківського нагляду Євгена КУНО.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» заснований у 2004 році.

З 20 липня 2009 року в ПАТ «Банк «Столиця» працювала тимчасова адміністрація.

На 1 жовтня 2011 року 97,2422% акцій банку володів Валентин ІСАК (2,7578% – опосередковано).