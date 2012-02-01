У середу для пари EUR/USD значущою стане позначка 1,3000 – експерт

На світових торгах у середу, 1 лютого, для пари EUR/USD, у разі пробиття рівня 1,3040, технічно значущими стають психологічна позначка 1,3000 і підтримка 1,2925, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, на середу запланований вихід важливої для валютного ринку макроекономічної статистики. Так, Інститут незалежної фінансової інформації Markit опублікує дані щодо Індексу менеджерів із закупівель у промисловості Великобританії. Ринок проявляв високу чутливість до цього індикатора в останні місяці, а тому він може мати значний вплив на перспективи пари GBP/USD, а також розстановку сил у крос-курсі EUR/GBP.

Крім того, Інститут управління поставками опублікує дані щодо Індексу менеджерів із закупівель за січень у США. Ринок, безумовно, уважно чекатиме цього звіту. Реакція на нього з боку фондового ринку в США може виявитися дуже сильною, а відповідно, це позначиться на позиціях долара.