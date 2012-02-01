Кабмін планує до 2017 року виділити 26 млрд. грн. на переозброєння армії

Кабінет міністрів України планує виділити 26 млрд. грн. на реалізацію Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2017 року.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 23 від 1 лютого) з посиланням на голову Департаменту розробок і закупівлі військової техніки Міністерства оборони Андрія АРТЮШЕНКА.

Відповідно до програми, до 2016 року армія візьме на озброєння суперсучасний ракетний комплекс "Сапсан", який вже створено Космічним агентством Україні, і через 2 роки планується провести його випробування.

За словами А.артюшенка, "Сапсан" буде кращий за свій російський аналог - установки "Іскандер". "Він буде більш компактним, мобільним і точним. При цьому, як і російський, зможе вражати об`єкти на відстані до 280 км, тобто, наприклад, якщо ворог забере Миколаївську область, то його можна буде вразити ракетою з київської військової частини. Всього таких комплексів наша армія закупить кілька десятків ", - повідомляє газета.

Крім того, в 2016 році військові разом із конструкторами хочуть завершити створення першого українського корабля класу "корвет". "До 2020 року ми плануємо побудувати чотири таких корабля", - уточнив А.АРТЮШЕНКО. За його словами, кожен зі 111-метрових корветів буде обладнаний 6 торпедами, 8 ракетами, зенітками, артилерійськими установками і багатоцільовим вертольотом.

Відповідно до Держпрограми, до 2014 року планується прийняти на озброєння армії два літаки Ан-70, які в два рази дешевше подібних аналогів. "Він здатний перевозити до 300 осіб. Ще один новий проект - безпілотники - фактично це літаючі роботи-розвідники. Будемо, можливо, у співпраці з іншими країнами, розробляти такі апарати", - сказав А.АРТЮШЕНКО.