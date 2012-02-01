Дефіцит платіжного балансу України в 2011 р. досяг 2,5 млрд.дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року (за попередніми даними) становив 2,448 млрд. дол., порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. за 2010 рік.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд. дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд. дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

За оцінками регулятора, головними чинниками такого збільшення дефіциту стали: зростання вартісних обсягів імпорту енергоносіїв (на 8,8 млрд. дол., порівняно з 2010 роком); розширення внутрішнього попиту, пов`язане з реалізацією низки інвестиційних проектів, спрямованих як на підготовку до Євро-2012, так і на оновлення основних фондів вітчизняних підприємств (в результаті імпорт продукції машинобудування збільшився на 7,3 млрд. дол. порівняно з 2010 роком). Зростання дефіциту поточного рахунку також викликане погіршенням у другому півріччі зовнішньої кон`юнктури на світових товарних ринках і збільшенням виплат доходів за інвестиціями (на 2,5 млрд. дол.).

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд. дол. (у 2010 році - 8 млрд. дол.).

У Нацбанку відзначають, що цей профіцит було сформовано майже виключно за рахунок реального сектора, який активно залучав інвестиційний і борговий капітал. Чисті залучення уряду були значно нижчі, ніж у 2010 році, а банки продовжували скорочувати свою зовнішню заборгованість.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.