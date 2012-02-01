Втручання влади у діяльність підприємців обмежать. Янукович доручив

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ підготувати законопроекти щодо обмеження втручання суб`єктів владних повноважень у діяльність підприємців.

Про це йдеться у дорученні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Міністру доручено передбачити під час підготовки законопроектів, у тому числі з питань дальшого проведення адміністративної реформи в Україні, заходи щодо обмеження втручання суб`єктів владних повноважень у діяльність підприємців, зокрема, через запровадження правового механізму, який передбачатиме, що припинення діяльності суб`єктів господарювання, зупинення виробництва, виготовлення і реалізації ними продукції, виконання робіт і надання послуг, а також вжиття інших заходів реагування, які обмежують ведення підприємницької діяльності, здійснюватиметься виключно за рішенням суду.