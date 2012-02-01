На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0410/8,0440 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0280/8,0330, на 12:00 ціни зросли до 8,0380/8,0430. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму: 8,0410/8,0440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/0,2644, на 12:00 ціни піднялися до 0,2660/0,2664. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2655/0,2659. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,2500 (+0,1036).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3060/1,3062, а на 15:00 зросли до 1,3194/1,3196.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,4890/10,4975, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5500/10,5625. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6070/10,6170.