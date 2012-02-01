Банківська система в 2011 році скоротила сальдований збиток на 40%

Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила сальдований збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 4,3% - до 142,778 млрд. грн., витрати - на 0,4%, до 150,486 млрд. грн.

Регулятивний капітал банківської системи зріс на 11% - до 178,454 млрд. грн.

Кількість зареєстрованих банків у 2011 році збільшилася на 4 - до 198 банків.

Кількість банків з іноземним капіталом минулого року скоротилася на два - до 53 банків, зокрема, кількість банків зі 100%-м іноземним капіталом збільшилася з 20 до 22. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків становила 41,9% порівняно з 40,6% на кінець 2010 року.